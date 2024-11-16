Замглавы МИД России Панкин: санкции надо не обходить, а снимать

Россия призывает партнеров не обходить санкции, а снимать их. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), его процитировало РИА «Новости».
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