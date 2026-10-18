Для обычного корабля даже лед толщиной в несколько десятков сантиметров может стать препятствием. Атомные ледоколы работают совсем в других масштабах: «Арктика» встречала на пути трехметровый лед, и это далеко не предел возможностей современных атомоходов.
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