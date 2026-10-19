Раздачу долей частной космической компании планируют начать в следующем году Илон Маск объявил о намерении подарить по одной акции SpaceX каждому американскому ребёнку в следующем году.
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