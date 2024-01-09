Как-то я уже выкладывал буль как вариант простого деревенского хлеба. Он полностью пшеничный. Но ничего не мешает играться с рецептурой и добавлять в состав разную муку или добавки.
4 хлеба
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Как-то я уже выкладывал буль как вариант простого деревенского хлеба. Он полностью пшеничный. Но ничего не мешает играться с рецептурой и добавлять в состав разную муку или добавки.
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