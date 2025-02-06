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Терапевт Омарова: в день не стоит выпивать больше трех чашек кофе или чая

Терапевт Омарова: в день не стоит выпивать больше трех чашек кофе или чая

Эти напитки имеют мочегонный эффект и могут усугубить обезвоживание организма.Человеку в день можно пить не больше трех чашек кофе или чая, считает терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

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