Терапевт Омарова: в день не стоит выпивать больше трех чашек кофе или чая

Эти напитки имеют мочегонный эффект и могут усугубить обезвоживание организма.Человеку в день можно пить не больше трех чашек кофе или чая, считает терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.
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