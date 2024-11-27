Мед и длинные носки: СМИ рассказали о райдере Нурлана Сабурова

Telegram-канал Shot рассказал, что стоимость выступления комика, ведущего «Что было дальше?» Нурлана Сабурова на новогодних корпоративах начинается от двух миллионов рублей — это скромный по сравнению с другими знаменитостями гонорар.
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