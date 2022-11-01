Военное обозрение

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Польская армия начала подготовку населения к выживанию и обороне на случай военного конфликта с Россией

Польская армия начала подготовку населения к выживанию и обороне на случай военного конфликта с Россией

События на Украине способствовали еще большему распространению в Польше традиционных для этой страны страхов о грядущем нападении российской армии.

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