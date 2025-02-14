Российские морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ

Российские военные уничтожили в Курской области колонну ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что бойцы 810-й бригады морской пехоты группировки «Север» устроили колонне, продвигавшейся через российский регион, засаду и разгромили ее.
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