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Представляем первых спикеров SYMPOSIUM*2024

Представляем первых спикеров SYMPOSIUM*2024

Среди экспертов бизнес-конференции — топ-менеджеры крупных российских брендов. Рассказываем о первых спикерах: Денис Кононов, директор по маркетингу Jetour Станислав Клещельский, директор по стратегическому маркетингу и маркетингу инновационных проектов «Сбер»&nbsp; Александр Лебедев, директор по маркетингу ФСК Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит» Роман Носов, начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС Тигран Аракелян, Head of Media Burger King Дмитрий Завиша, директор по стратегии «Апельсин» Оксана Трофимова, заместитель вице-президента по маркетингу и бренду «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Форман, Digital Director «Самолет» Центральная тема конференции&nbsp; SYMPOSIUM* 2024: «Законы рекламной термодинамики».

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