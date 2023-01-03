В Мордовии «Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом самых активных участников акций по безопасности дорожного движения и подарил подарки подшефным семьям

Сотрудники Госавтоинспекции ММО МВД России «Темниковский» присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» и поздравили с Новым годом детей и родителей, которые на протяжении всего года участвовали в различных акциях и мероприятиях по безопасности дорожного движения.