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Закон, порядок, государство

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В Мордовии «Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом самых активных участников акций по безопасности дорожного движения и подарил подарки подшефным семьям

Сотрудники Госавтоинспекции ММО МВД России «Темниковский» присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз» и поздравили с Новым годом детей и родителей, которые на протяжении всего года участвовали в различных акциях и мероприятиях по безопасности дорожного движения.

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