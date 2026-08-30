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Иҗтимагый палатада Белем көненә укытучыларга федераль түләү кертергә тәкъдим иттеләр

Россия Иҗтимагый палатасы секретаре урынбасары Владислав Гриб ТАСС агентлыгына белдергәнчә, Россиядә укытучылар һәм тәрбиячеләр өчен 1 сентябрьгә бер тапкыр бирелә торган федераль түләү кертергә кирәк.

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