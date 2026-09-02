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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» сделал предложение Дер-Аргучинцеву, Гатиятулин общался с форвардом. Права на него принадлежат «Адмиралу»

« Ак Барс » проявляет предметный интерес к форварду Семену Дер-Аргучинцеву . Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат « Адмиралу », в НХЛ – «Торонто».

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