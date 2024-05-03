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Эдриан Ньюи: «Польщен словами Хэмилтона. Я возьму небольшой перерыв – посмотрим, что будет дальше»

Конструктор Эдриан Ньюи рассказал о главной причине ухода из «Ред Булл», где работал на протяжении 19 лет.

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