Китайский спутник Yaogan-50 (02) распался на орбите, создавая долгосрочную угрозу космическим аппаратам

Возможные причины распада включают отказ двигательной установки, проблемы с аккумуляторной батареей, а также столкновение с другим космическим объектом или его остатками.
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а пусть выводят из строя все космические аппараты! хоть не будет слежки за секретными объектами и может не будет возможности наносить удар дронами и ракетами по России!