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Регионы России

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Китайский спутник Yaogan-50 (02) распался на орбите, создавая долгосрочную угрозу космическим аппаратам

Китайский спутник Yaogan-50 (02) распался на орбите, создавая долгосрочную угрозу космическим аппаратам

Возможные причины распада включают отказ двигательной установки, проблемы с аккумуляторной батареей, а также столкновение с другим космическим объектом или его остатками.

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