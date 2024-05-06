В Петербурге в суд направили уголовное дело по факту организации незаконной миграции

На скамье подсудимых окажутся 9 человек Следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
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