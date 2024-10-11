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Царьград

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В Челябинске — снова стрельба на улице. "Мигранты развлекаются?"

В Челябинске — снова стрельба на улице. "Мигранты развлекаются?"

На этот раз инцидент произошёл в микрорайоне, который ещё недавно считался одним из самых спокойных. — Теперь стрелять на улицах стало модно? Что ни день, то разборки со стрельбой! — возмущены жители "Тополиной аллеи".

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