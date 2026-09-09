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Царьград

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Танкер Unity в Индии обеспечили продуктами и фреоном для экипажа

Танкер Unity в Индии обеспечили продуктами и фреоном для экипажа

Русский экипаж танкера Unity, задержанного в Индии с мая, обеспечен продуктами и фреоном. Судно остается неуправляемым из-за поломки двигателя и навигационной системы, что угрожает безопасности команды в сезон циклонов.

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