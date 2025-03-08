ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Для чего женщинам внушили — ты тоже человек?

Для чего женщинам внушили — ты тоже человек?

Одно дело, когда права женщин ущемляют мужчины. Ведь можно сослаться на противостояние полов, патриархальное воспитание, ущемленное эго или какие-нибудь обиды.

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Комментарии
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Воробей
- &quot;«Ты тоже человек. Ты смелая, ты красивая, ты самая лучшая, ты крутая.&quot;      На самом деле, тут под &quot;человек&quot; подразумевается &quot;мужчина&quot;. В эмансипированном социуме женщин воспитывают как мужчин - чтобы те вступали в конкурентную борьбу с мужчинами.  К сожалению, это обстоятельство вступает в объективное противоречие со внутренней природой женщины, которая формировалась и доказала свою эффективность всю предыдущую историю человечества, до прихода эмансипированной формации. Этот внутренний конфликт в современных женщинах в эмансипированном социуме одним из своих побочных эффектов имеет неспособность жен практиковать с мужьями супружеский регулярный секс. Отсюда и разводы на уровне более 70%, более точная последняя цифра за прошлый год - 90% . Потому, с точки зрения здоровья социума и даже просто недопущения численного вымирания его посыл Ольги Будиной. Вот только что-то очень сомнительно, что имеющуюся тенденцию удастся изменить. Просто потому, что у людей, в массе, полностью отсутствует понимание психологического механизма выше упомянутого внутреннего конфликта у женщин, лежащего в основании проблемы.
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