Для чего женщинам внушили — ты тоже человек?

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Воробей

- "«Ты тоже человек. Ты смелая, ты красивая, ты самая лучшая, ты крутая." На самом деле, тут под "человек" подразумевается "мужчина". В эмансипированном социуме женщин воспитывают как мужчин - чтобы те вступали в конкурентную борьбу с мужчинами. К сожалению, это обстоятельство вступает в объективное противоречие со внутренней природой женщины, которая формировалась и доказала свою эффективность всю предыдущую историю человечества, до прихода эмансипированной формации. Этот внутренний конфликт в современных женщинах в эмансипированном социуме одним из своих побочных эффектов имеет неспособность жен практиковать с мужьями супружеский регулярный секс. Отсюда и разводы на уровне более 70%, более точная последняя цифра за прошлый год - 90% . Потому, с точки зрения здоровья социума и даже просто недопущения численного вымирания его посыл Ольги Будиной. Вот только что-то очень сомнительно, что имеющуюся тенденцию удастся изменить. Просто потому, что у людей, в массе, полностью отсутствует понимание психологического механизма выше упомянутого внутреннего конфликта у женщин, лежащего в основании проблемы.