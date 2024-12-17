«Приобрели новых крашей»: блогер Михейчик рассказала о киноитогах 2024 года

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Декабрь – традиционное время для подведения итогов. О том, как со своей задачей справилась отечественная киноиндустрия, «ФедералПресс» рассказала блогер и ведущая Маруся Михейчик.
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