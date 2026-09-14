Клеточная терапия остановила развитие тяжелого остеопороза

В исследовании, о котором https://www.nature.com/articles/d41586-026-02828-3 Nature, приняли участие десять женщин в возрасте от 51 до 72 лет с выраженным остеопорозом и историей переломов.
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