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Клеточная терапия остановила развитие тяжелого остеопороза

Клеточная терапия остановила развитие тяжелого остеопороза

В исследовании, о котором  https://www.nature.com/articles/d41586-026-02828-3 Nature, приняли участие десять женщин в возрасте от 51 до 72 лет с выраженным остеопорозом и историей переломов.

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