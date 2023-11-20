Екатерина Варнава, Ксения Бородина и Яна Рудковская на турнире по бальным танцам Марии Мельниковой

Екатерина Варнава, Ксения Бородина и Яна Рудковская на турнире по бальным танцам Марии Мельниковой16 ноября в «Барвихе Luxury Village» прошел чемпионат по спортивным бальным танцам «Midnight Ball», организатором которого стала супруга певца Мота Мария Мельникова.