Екатерина Варнава, Ксения Бородина и Яна Рудковская на турнире по бальным танцам Марии Мельниковой

Екатерина Варнава, Ксения Бородина и Яна Рудковская на турнире по бальным танцам Марии Мельниковой16 ноября в «Барвихе Luxury Village» прошел чемпионат по спортивным бальным танцам «Midnight Ball», организатором которого стала супруга певца Мота Мария Мельникова.
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