ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«О, русские-то не такие плохие!» Почему вдруг улучшились связи Грузии и РФ

«О, русские-то не такие плохие!» Почему вдруг улучшились связи Грузии и РФ

.Пять лет назад ввиду массовых антироссийских демонстраций РФ отменила прямые полёты в Грузию и запретила продавать туда туры, а также отправлять туристические группы.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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12 час.
valentina sergeeva
А у нас все соседи приспособленцы, - ни к кому спиной не повернись! Понимают разницу, лишь когда их бьют с хрустом да в брюхе пусто. Но стоит только кому поманить куском послаще, то мы тут же врагов за забором обрящем. Так что, обольщаться нельзя. Нет более подлого и опасного врага, чем бывший близкий друг.
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10 час.
Юрий Золотарев
ВСЯКОЕ иностранное ГО-НО во власти При(е)балтики ли, Молдавии, Армении, Грузии и т.д. - эо БЕДА для простых людей! КакОго ж ХРЕНА эти &quot;прстые люди&quot; голосуют за иностранное ГО-НО у себя во власти??
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13 мин.

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