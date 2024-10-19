«О, русские-то не такие плохие!» Почему вдруг улучшились связи Грузии и РФ

valentina sergeeva

А у нас все соседи приспособленцы, - ни к кому спиной не повернись! Понимают разницу, лишь когда их бьют с хрустом да в брюхе пусто. Но стоит только кому поманить куском послаще, то мы тут же врагов за забором обрящем. Так что, обольщаться нельзя. Нет более подлого и опасного врага, чем бывший близкий друг.