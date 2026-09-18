«Пересидеть Трампа»: эксперты объяснили, что ещё Иран может сделать с США

Сейчас уже всем очевидно, что американская операция «Эпическая ярость» пошла не по плану. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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