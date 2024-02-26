Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неде...

Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неделюЧетыре года назад французская Avenir Telecom, владеющая лицензией на использование бренда Energizer, на ежегодной выставке MWC представила смартфон с аккумулятором ёмкостью 18 000 мА·ч.