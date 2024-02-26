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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неде...

Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неде...

Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неделюЧетыре года назад французская Avenir Telecom, владеющая лицензией на использование бренда Energizer, на ежегодной выставке MWC представила смартфон с аккумулятором ёмкостью 18 000 мА·ч.

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