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В Москве 87-летнего пенсионера побили и скрутили прямо в автобусе за фразу о ЧВК "Вагнер"

В Москве 87-летнего пенсионера побили и скрутили прямо в автобусе за фразу о ЧВК "Вагнер"

Как сообщают тг-каналы, в московском автобусе пожилой мужчина якобы нелестно высказался о бойцах ЧВК, когда транспорт проезжал мимо мемориала вагнеровцам.

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