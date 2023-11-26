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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно маленькое чудо для победы над «Маклареном» в Кубке конструкторов»

Коллектив Фернандо Алонсо «Астон Мартин» отстает от «Макларена» на 11 очков перед заключительной гонкой сезона – Гран-при Абу-Даби.

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