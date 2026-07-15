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Донецкая группа новостей

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❗️В связи с нестабильной работой энергосистемы и повторным обесточением...

❗️В связи с нестабильной работой энергосистемы и повторным обесточением ряда объектов водоснабжения, сегодня могут наблюдаться перебои в подаче воды Об этом сообщили в "Воде Донбасса" Ситуация касается жителей следующих городов и близлежащих населенных пунктов: Донецк, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское, Шахтерск, Горловка, Докучаевск, Волноваха.

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