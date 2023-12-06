Роджер Кларк (Артур Морган в RDR 2), уверен, что Rockstar Games в конце концов создаст Re...

Роджер Кларк (Артур Морган в RDR 2), уверен, что Rockstar Games в конце концов создаст Red Dead Redemption 3На фоне шума вокруг Grand Theft Auto 6 актер, играющий звезду другой крупной игровой франшизы Rockstar, заявил, что, по его мнению, разработчик в конечном итоге приступит к созданию продолжения.