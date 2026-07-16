Валерия поделилась страхом стать обузой для семьи

Известная певица Валерия открыто призналась в страхе стать тяжелой ношей для своих детей и внуков. По её словам, она стремится сохранять с близкими равный темп жизни и максимально продлевает самостоятельность и активность.
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