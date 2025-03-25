Игрок "Виннипега" Моррисси назвал погоню Овечкина для Гретцки источником энергии

Погоня российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) имеет большое значение для "столичных".
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