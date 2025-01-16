Полезнейший трофей Балтийского флота: подлодка U-250 Экипаж подлодки U-250 на её палубе, декабрь 1944 г.
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Полезнейший трофей Балтийского флота: подлодка U-250 Экипаж подлодки U-250 на её палубе, декабрь 1944 г.
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