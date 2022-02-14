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Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине

Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) - итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич приняли решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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