Глупость всегда лечится диктатурой. Которую уже заждались

Медвежий уголОбществоГлупость всегда лечится диктатурой. Которую уже заждались На ФБ одна милая молодая дама разместила фото - улиток. Она их собирает в лесу - когда нет грибов. Полведра улиток.Вернуться к статье1158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАД ЛАУРусь, третья цивилизация. На евроазиатском континенте несколько цивилизаций, западная, восточная и Русь. И не чего смотреть по сторонам, президенты - ханы и т.д. У нас должен быть Князь, Царь Батюшка и тогда у нас будет порядок.саша дмитренкоа у нас всегда правил царь,,независимо от названия)))TFTatyana FedotovaА нужно бы, чтобы правил народ. Народ должен оценивать эффективность работы разных там губернаторов и мэров, а не вышестоящее начальство. Народ доволен жизнью- значит справляется губернатор, не всё себе, с людьми не забывает делиться.Страну превращать в цветущий благоустроенный райский сад. Чтобы ни одна Москва жила. Чтобы таких городов как Москва по всей России было немерено. Чтобы везде люди жили как в Москве, а то и лучше. Надоело это государство в государстве. Равномерное должно быть развитие всех регионов. Хватит уже . В СССР вывески делали. Украина. Прибалтика. Грузия. Что благодарны оказались? Лучше бы центральную Россию, Урал, Сибирь отстраивали. А то всё по окраинам строили. Ну и как? Жадность и глупость этих окраин не подвела. Оттяпали у России всё построенное общими силами всей страны. России бы поумнеть Так нет. Опять на те же грабли? Когда это за помощь Россию поблагодарил хоть кто? Не на словах. На деле.саша дмитренкокогда правит стадо-это анархия! тем более что стаду нужен виноватый))) на кого все списать,,глупость свою,жадность,,лень,,TFTatyana FedotovaНарод- не стадо. Народ- это те, кто кормит нацию, лечит нацию, учит нацию, защищает нацию, это мастера каждый своего дела. Стадо - это , извините, те, кто много говорит и мало делает. Жирное жадное и глупое стадо чиновников и депутатов.Владимир Eвтушенкокогда правят такие быдлы, как ты, тогда конец любой стране.Люся ЛюсяДетский лепет. Типа : а я хочу!!! Равномерное развитие не возможно. Столицей всегда и везде выбирают самый промывшленно развитый город. Никто не выберет столицей деревню Нью-Васюки. И равномерно развивать - утопия . Заводы строят там, где есть сырьё для этого завода. Где есть смысл проводить железную дорогу, шоссе. А вот сырьё неравномерно распределено по стране. Пример, как раз на тему :сделать из Прибалтики витрину. Построили так текстильный комбинат. Это при том, что хлопок там не растёт.И расти не собирается. И гоняли тупо поезда из Средней Азии через всю страну, стирая рельсы в пыль и изнашивая вагоны. Зачем такой идиотизм? Да лишь бы обеспечить прибалтов работой.И платили в 3 разы больше, чем по стране. Как только распался СССР, сразу комбинат накрылся медным тазом.Люся ЛюсяПри чём тут нация? Совсем ку-ку!TFTatyana FedotovaОскорбления доводы неправых. Российская нация многонациональная при всём и поэтому как раз при чём. Это основная наша российская изюминка.TFTatyana FedotovaПроизводство производству рознь. Можно создавать российские "кремневые долины", российские голивуды, производства градообразующие могут быть разными . в том числе и сельскохозяйственными. Сельские жители должны жить хорошо. А насчет что там выбирают столицей- мне по барабану. Москвичка? Снобы Вы там . Причем без оснований снобы. Всё дерьмо в столицах тусуется. Концентрация г---на в Москве как нигде.TFTatyana FedotovaПроизводство производству рознь. Градообразующие предприятия могут быть самые разные. Можно создавать российские "кремневые долины", российские голивуды, там сырьё не нужно, создавать городки типа "Звездного", есть город космонавтов, почему бы не быть городам химиков, физиков, биологов..... Предприятия могут быть и сельскохозяйственные. Сельские жители тоже должны жить и работать в комфортных человеческих условиях. Всё можно сделать. И тайга гореть не будет и потопов не будет, если ко всему подходить по хозяйски. Если поделить территорию на сегменты и за каждый сегмент будет отвечать определенная бригада со всем необходимым оборудованием. Просеки, рвы с мостами, чтобы и вода при паводках могла в эти искусственно созданные каналы уйти, никого не затапливая. И потушить можно было всё своевременно, вода под рукой, всё можно успеть, если работать на предупреждение. Между городами скоростные поезда, по каналам и рекам катера.....Малую авиацию развивать. И не нужны высотные дома. В России людям лучше трех и двух этажные домики с землей своей. Небольшой участочек, но и отдохнуть там можно и с друзьями встретиться. А кто что там растить будет.- это его дело. Кто садик вишневый, кто виноград, кто зелень, а кто цветы. Задача государства наладить сбыт продукции. Создавать перерабатывающие заводы, хранилища, магазины фермерские. Да и в городе. Беседочка, мангал, кострище оборудованное, гамаки, спортивные и детские площадки в городах. Бассейны. Климат, конечно , в России, не очень чтобы очень, так можно северные и таёжные города куполом специальным закрывать. Искусственный климат создавать. Много чего можно сделать. Было бы желание. А то выбирать столицей лучший город. Вот когда любой город может быть столицей- вот это страна хорошая. А так..... В Москве слишком большой процент обеспеченного зажравшегося г---на собирается. Поэтому . нельзя по столичным судить о всех россиянах. Зажрались москвичи. Вы москвичка, судя по Вашей реакции? Снобизм, причем необоснованный.Люся ЛюсяДетский сад ! Осталось спросить у Вас, а где то дерево, на котором деньги растут на ваши фантазии? Проперделась на москвичей и ещё претензии, что у москвичей снобизм не нравится? Вот это наглость ! Глупая курица, ты оскорбляешь оптом россиян, которые "понаехали тут!. Своих земляков из городов с деревень. Реальных москвичей тут единицы. Все из первой волны лимиты.И вот новой волны гастербайтеров и переселенцев. Чтобы в Москве хорошо жить,надо хорошо работать. Глупая курица, в Москве деньги на деревьях не растут (повтор). Богатая прослойка из бизнеса и чиновников тоже тут со всей страны. Балда, погугли, практически все чиновники по месту рождения не мосвичи ни разу. Зависть мозги затуманила или от природы тупая?Юрий DedВся история человечества говорит только об одном - любое государство прекратившее держать население в жёстких рамках правил и законов обречено на гибель . Все эти демократии коммунизмы социализмы и всякие другие измы это путь к самоуничтожению и только социально направленная диктатура способна сохранить государство и приумножить его . Остальное пропасть небытия .Natali NIKOLAEVAТолько НЕЛЮДЕЙ надо держать в узде при МОРАЛЬНО ПОРОЧНОМ общественно-политическом строе, а в НОРМАЛЬНОМ, нравственно порядочном ГОСУДАРСТВЕ людей воспитывают таким образом, чтобы они СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ во всех смыслах и БОРОЛИСЬ СО СВОИМИ ПОРОЧНЫМИ, НЕРАЗУМНЫМИ НАКЛОННОСТЯМИ, становясь людьми Разумными...саша дмитренко))))))))) проснись!! мечтаешь об инквизиции? вот кто боролся с порочным в человеке)))))Natali NIKOLAEVAДебильный и тупоумный, инквизиция боролась с "ересью", т.е. с инакомыслией, умаляющей их власть... Прочтите про Игн. Лойолу - гл. инквизитора, как и с чем, с КЕМ он "боролся"...Владимир EвтушенкоДержать в узде надо таких мразей, ненавидящих людей, как ты с бандеровцем дмситренко.Владимир EвтушенкоЭтот подонок, закончив 8 классов, больше ни одной книги в жизни не прочёл. Он же кретин, не знающий историю ни одной из религий, но пытается что-то вякнуть.Александр ДементьевКогда "жёсткие рамки правил" существуют не для всех, то рано или поздно такому государству наступит кирдык. Диктатура долго может жить в безграмотном обществе. Поэтому в РФ ввели ЕГ . Дуракам достаточно портрета диктатора, чтобы было на кого молиться.ГГеннадийПо большому счету , пришло время начать " отрезвление". Человеки достаточно охренели , возомнив себя сверхсозданием , утратив инстинкт самосохранения и саморегуляции. Расслоение достигло неимоверных масштабов , доминирование зарвавшегося меньшинства грозит непредсказуемыми последствиями , и одним из критических исходов является саморазрушение без возможности восстановления.евгений грандеМне вспомнился фильм 17 мгновений весны, там где Штирлиц беседовал в поезде с генералом, и тот сказал - "Будь проклята любая демократия в нашем Рейхе. Всякая демократия в нашей стране чревата только одним- диктатурой мелких лавочников . Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными."Ирина52Дураков всегда хватало. Не о них речь. То, что ЦБ РФ к США лицом, а к РФ задом -автора не напрягает. Это не глупость, а вершина мудрости. То , что соседи по подъезду (за пределами Москвы) получают пенсию 9 тыс, автора не колышет Не он, полпенсии отдав за коммуналку, решает как найти деньги и на лекарства, и на еду одновременно. Сочувствие тем, кому хуже, чем тебе, он приравнивает к глупости, которая лечится диктатурой. Не воровство элиты, что вкладывает выведенные из страны деньги в США, не коррупцию чиновников космического масштаба он требует лечить жесткими мерами и не хамство тех, кто оскорбляет обобранный народ публично - а любое несогласие с "мудрой"политикой властей... Зазеркалье, да и только...Поневоле вспомнишь Джанни Родари с его Джельсомино в стране лжецов...Андрей БедныйНу например у меня мама и ее муж получают по 9 тыс. пенсии - но собственно официального трудового стажа ни у одной ни у другого нет. А тетя получает 24 тыс. отработав 45 лет официально и платя налоги. Так кто тут виноват в маленьких пенсиях?Ирина52Я тоже работала официально, платя налоги. Последние 13 лет профессором. Пенсия 21.700. КТО ВИНОВАТ? Считаете, много? Отчасти да .Зарплата профессора ,доктора наук (НА СТАВКУ) перед уходом на пенсию была 26 тысяч (чистыми). Это нормально? 5 тыс-коммуналка, 5 тыс лекарства, остальное: одежда, средства гигиены и еда. И второе. Маленькие пенсии - результат маленьких зарплат. Зарплата профессора -26 тыс, доцента -15-17 тыс, ассистента - 12-15 тыс, лаборанта -12 тыс.Библиотекаря - не надо о грустном...КАКИЕ у НИХ будут пенсии? Те же 9, порой даже меньше, чем у тех кто в тюряге сидел. Или просто не работал. тем, кто на социалке, ДОПЛАЧИВАЮТ до 12 тыс. Как и тем, кто получая по минималке (или не имея и этого из-за массового разорения мелкого бизнеса) голодал, но налоги платил... В моем подъезде таких двое. Еще двое в круге моих хороших знакомых,если не сказать близких друзей... КТО ВИНОВАТ?Андрей БедныйМного или мало, кто виноват - это вечные вопросы. Все нынешние пенсионеры в момент развала СССР были взрослыми, дееспособными гражданами и стремились к демократии. Сейчас получают, то чего добивались. И хорошо, что хоть это получают, а не как в оплоте демократии - пиндостане, там еще бы и жилье отобрали за неуплату и пришлось бы в коробках на улице бомжевать. Те, кто на черную работал хотели получать больше на текущий момент - о пенсии не думали - тоже получают, что заработали. Кто виноват-то? Я например институт бросил в 2000 для работы - получал раз в 5 больше инженера окончившего институт. Перспектив не было. Зато чейчас окончившие тогда институт могут в госконторы пойти по специальности с нормальными зарплатами. Каждый выбирает для себя.Владимир EвтушенкоТвоя тётя была госслужащей, потому у неё такая пенсия. А госслужащим надо 15 лет всего отработать. А у меня стаж 53 года, и до пенсии я работал инженером, потом электриком 6-го разряда, но пенсия почему-то всего 16 тысяч. А работал я на производстве. А уж про тётин стаж в 45 лет, врать не надо. Не в 10 же она работать пошла.Ирина52В провинции выбора не было . И если одна из соседок работала на химзаводе, а другая социальным работником, по-вашему, все люди таких профессий могли уйти в инженеры, получая бешеные деньги? Я уже не говорю о педагогах и врачах... Вы рассуждаете как прожженный демагог. НЕ МОГУТ все уйти на теплые места. Но каждый, кто честно работал, должен иметь право на нормальную старость. И не зависеть от того, соизволил ли работодатель платить за него налоги. ХОЗЯЕВ надо наказывать, так как работники в условиях безработицы БЕСПРАВНЫ. И не гнобить мелкий бизнес, доводя до разорения.Владимир EвтушенкоОн не глупец, а подлец и лжец, как и его брат бандеровец дмитренко,Ирина52Могла. Если продолжала работать уже на пенсии лет до 70 и работала до учебы в вузе. У меня, к примеру, 38 лет стажа. Но если бы не вычет 6 лет учебы и 2 лет на больничном(потеря страхового стажа-по совокупности - в РФ) тоже было бы не меньше.саша дмитренкокуды хрестьянину податься?))) голодаем,,вымираем,,)))) как ирка52Владимир EвтушенкоНе квакай, пи....р.Владимир EвтушенкоКак бы хорошо было всем, если бы ты сдох.Vladimir LenkovА чем лечить предательство и воровство чиновников?саша дмитренконачни с себя)))TFTatyana FedotovaЭкспроприацией и выкидыванием из страны или использование их на работах необходимых государству вместо мигрантов. Труд на пользу стране для "зажратых" самое то. Время пришло для разборок с пятой колонной. Опять сейчас в мире предвоенная атмосфера, опять куча восторгающихся теперь не немецким, а европейским и американским "порядком" внутри страны. Если общество сейчас от них не очистить быть беде. Если бы тогда не эти "чистки" любителей немцев и ненавидящих советскую власть, то войну могли и проиграть. Единственное , в этих трудовых городках для этих предателей и воров зажравшихся , этих критиков без конструктивных предложений и дел созидательных, не должно быть издевательств и унижения человеческого достоинства. Условия жизни и труда должны быть в этих трудовых поселениях вполне нормальные, не санаторно- курортные, без излишеств всяких, без так привычной им роскоши, но всё необходимое : тепло, еда, лечение, условия труда и отдыха должны быть человеческие, а не скотские. Но поработать этим гадам на благо страны ох как не помешало бы. Стали часто в последнее время люди Сталина что то вспоминать. И правда , глядя на некоторых лоснящихся самодовольных критиков всего и вся. думаешь - удушил бы этих Быковых, Сытиных, Надеждиных, Амнуэлей, Гозманов...., а им ещё студентов учить доверяют и разрешают и во всякие политические шоу приглашают. Выгонять надо таких из профессии и страны. Не место сволочам в стране , которую они предают. Я лично не понимаю происходящего. Власти с ними за одно, похоже, раз бездействуют? Почему не наводят порядок? Почему терпят эту пятую колону, этого Троянского коня? Почему не выгонят всех иностранных агентов из страны? Почему только США и ЧЕХИЯ недружественные страны? Странно это. Запада боятся? США? Так хуже чем уже есть вряд ли будет. Чего рубить хвост по частям? Рубануть сразу и дело с концом. Отрубить самим все связи с ЕС и США. Только равноправные двухсторонние отношения поддерживать. Если будут. Никаких уступок. Никаких встреч. Всё уже друг другу сказано. Все всё уже поняли. Россия им нужна мёртвая. А дулю не хотят? Всех, кто хочет туда- выкинуть. Всех, кто хочет к нам - взять. Границы на замок. Небо закрыть, чтобы ни одна муха не пролетела. Стать самодостаточными. Людям только дать возможность нормально жить и работать. Убрать бюрократические тягомотины в открытии своего дела. Не мешать, а наоборот во всём поддерживать. Помочь тем, кто дело делает, а не треплется и помочь основательно, адресно, не на словах. Чиновников и депутатов сократить. Зачем такая армия дармоедов. Тем более , в век цифровых технологий. Зачем бумагам лишние ручки и ножки. Зачем столько столбиков с глазками. Как раз и перестройку люди затевали, думая, что столбиков с глазками кормить им не придется, распределение честнее будет. А получилось наоборот. Распределение ещё несправедливее, а столбиков с глазками уже раз в 200 стало больше даже, чем тогда было. А кормит всю эту нечесть трудовой народ . Налоги всё больше, а толку мало для людей. Богачи жиреют. Своих племянников и деток расставляют на теплые места. Пусть эти ручки и ножки что то созидают, а не бумажки носят из кабинета в кабинет. Хватит народу оплачивать зарплаты заоблачные дармоедов всяких и трепачей. Мастера своего дела должны быть в почете и достатке, а не дармоеды словоохотливые. Из слов каши не сваришь и платье не сошьёшь. Хватит трепаться. Дело надо делать.Александр ДементьевС тебя начать проще. Одной российской бедой меньше будет.Natali NIKOLAEVAДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ Враги НАРОДА - не "пятая колонна" в виде "навальных, гозманов и сытиных" и пр., а власть узурпаторов ВЛАСТИ НАРОДА в Кремле и Охотном ряду... - власть воров и бандитов 90-х, легализовавшихся во власти... А с "пятой колонной", подкармливаемой с целью продвижения своих "интересов" (вполне материальных) народ, который уже вполне всё понимает, даже оглупленный и оболваненный бесконечными "реформами по улучшению" с целью угробить - СПРАВИТСЯ ЗА РАЗ, как со всякой ВНЕШНЕЙ УГРОЗОЙ... Сначала надо справиться с врагом внутренним в российской власти и в себе - равнодушием, пассивностью, трусостью...TFTatyana FedotovaНе знаю. Я просто высказала своё мнение. Я могу и ошибаться. Я не владею всей информацией. Да и никто не владеет. Сложно разобраться в этом информационном хаосе и идиотизме. Мне очень не нравятся все эти прозападные шуты и идиоты. Естественно у них есть крыша во власти. Иначе бы им не позволили так распоясаться. Слишком уж они вольно себя чувствуют. Значит чувствуют безнаказанность.Natali NIKOLAEVAДа, у них есть "крыша" во власти, к тому же сама эта власть реально живёт и держит богатства "за бугром" и в любой момент готова перебраться к своим капиталам - для них, всех, "родина" там, где их капиталы... Это и есть РЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ западного и американского империализма на действующую власть КЛЕПТОКРАТИИ в России. А их кремлевский главарь Путин В.В. начинал в начале 90-х с ОГРАБЛЕНИЯ г. Ленинграда на сотни и сотни МИЛЛИОНОВ долларов, а теперь РЕАЛЬНО ГРАБИТ Россию и его НАРОД на СОТНИ и СОТНИ МИЛЛИАРДОВ... Масштабы несоизмеримы... Абсолютная ошибка множества сторонников Путина в том, что они принимают высокие цены на нефть, энергоносители за гениальность Путина в управлении страной и экономикой... Да он и САМ уверился в своей "гениальности" от хора льстецов и лизоблюдов, даже состряпал ПЛАГИАТОРСКУЮ кандидатскую диссертацию "по экономике" (доказанный факт плагиата)... А был он и есть - троечник из ленинградской подворотни, попавший во власть "по блату" как "спортсмен и доносчик" в ЛГУ... https://www.youtube.com/watch?v=QcrOmek_fsw&list=PLU5ERRTOxFWQVteyeU5f-b2R5xWq6Vun4&index=14TFTatyana FedotovaВпечатляет. И объясняет эту вялость и нерешительность Путина в борьбе с богатыми прозападными ворами и нежелание трогать "своих". Ворон ворону глаз не выклюет. Все там наверху из "прихватизаторов" 90-х. Путин из команды Собчака. Вон Ксюше всё позволено. Что вытворяет чудо в перьях. Это то всё понятно. Но этот вроде как понял, что Россия Западу нужна только как территория для них. А россиян ждёт судьба евреев 20 века. Евреями 21 века назначены теперь русские. Я лично в печь добровольно идти не желаю. Другие русские , думаю, тоже. Путин же, как разведчик, очень хорошо понимает, что даже тех, кто в России наверху даже полицаями не оставят. Может и троечник, но часто и отличники бывают тупые и к жизни неприспособленные. Есть образование, а есть информация. Не все отличники сейчас образованные, чаще просто информированные с хорошей памятью. А этот своё дело знает. Подлость и глупость в людях видит. Это то как раз и бесит врагов. Это разведчиков и отличает. Учат их играть на человеческих слабостях. Так что, альтернативы, которая не ляжет под Запад и не развалит всё в России окончательно- я пока не вижу. Извините, но Навальные наверху мне точно не нужны. Самовлюбленные дурочки - это страшно. Много страшнее разведчиков. В разведку дураков не берут. Это разведчики дураков вербуют. Дуракам немного подпоёшь и делай с ними, что хочешь. Горбачев и Ельцин это наглядно продемонстрировали. Завербованные идиоты. А Путин никому и ничему не верит. И это на данном этапе хорошо. Врагам доверять нельзя и раскрываться перед врагами нельзя. Врагов уничтожают без жалости. Но , к несчастью, уничтожить врагов России нельзя, так как у большинства нынешней верхотуры власти дети и недвижимость с деньгами именно на территории врагов.. По детям российских богачей и по своему добру бить точно не будут. Так что скорее нас, чем мы. Именно поэтому Запад и США так спокойны , наглы и прут напролом. Они орут об угрозе, прекрасно понимая, что угроза идёт от них, а не от нас. Вот такой расклад.Natali NIKOLAEVAПутин никогда РАЗВЕДЧИКОМ не был - ни одного дня... Разведчиками называют людей, "пришедших из холода", т.е. нелегалов-разведчиков, работавших во вражеской стране (в стране противника)... Всё это вы нахватались из "легендированной биографии" пРЕЗИДЕНТА Путина... - окружение постаралось, "почистили, сочинили"... А ФАКТЫ и ЛЮДИ пока есть и МНОГОЕ ВСПЛЫЛО и будет всплывать... Также вы так и не поняли сути капитала и "капиталистических" государств - хищническая суть строя эксплуататоров трудящихся не изменилась, а только мимикрирует, приспосабливаясь к современным условиям... Чем отличается власть банды из воров-буржуев от других международных империалистических банд... Как главарь банды для защиты от других банд "территории кормления" он сделал всё - все мелкие несогласные банды зачистил, согласных объединил с целью "законного" грабежа ресурсов России и его народа; от внешних - защитился Армией и Флотом; от внутренних врагов - НАРОДА России, - защитился многомиллионной армией силовиков из полицаев, Росгвардии, ФСБ, СК, прокуратуры, др. охранных структур... Страна, где полицаев и "гвардейцев" более чем в 2 раза больше Армии и Флота... https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=w43-YVNZsEc&list=PLU5ERRTOxFWQVteyeU5f-b2R5xWq6Vun4&index=8Владимир ПетровС улитками и сомнительными грибами люди готовятся к голоду. И я бы не спешил иx осуждать. Чем шире ассортимент съедобного у человека, тем больше у него шансов на спасение. А нас история научила, что и человечинка съедобна. А Советская власть сильно закрепила это знание.Ирина52Людоедство - это по вашей линии антисоветчиков. Почти во всех постсоветских республиках и без войны треть населения как корова языком слизала...Владимир EвтушенкоПадаль гитлеровская, докажи, что СССР заставлял людей быть людоедами.Владимир ПетровОбъясняю коммунистическим дегенератам: Гражданская война и конфискация продуктов у селян вызвали небывалый голод и массу случаев каннибализма. Потом коллективизация и высылка её противников имели тот же эффект. Потом ГУЛАГ добавил причин кушать человечинку, например: при побеге одного из сообщников брали в качестве "свиньи"... Ленинград в блокаду тоже дал множество случаев каннибализма.Александр ДементьевСам себе объяснил? Дааа..крыша серьёзно поехала.Владимир ПетровМадам, вы живёте в мире фантазий: в Средней Азии народ безудержно плодится. Так что из 15 минус 4. И Азербайджан минус. В основном вымирают русские, украинцы и белорусы. У нас в Латвии русские вымирают в 5 раз быстрее, чем латыши. Те после путча запретили все русские организации, заxватили все xлебные места, установили этнократию, но всё равно вымирают. Но вымирание это им кажется допустимым ради лучезарного "светлого будущего". Процентов 5-10 ушло. Но это никак не треть. То же по всей Прибалтике. Примерно три четверти "вымершиx латышей" - русские. Поxoжие пропорции вымирания в Эстонии. В РФ многие тупо аплодируют вымиранию прибалтов, а это мы вымираем. На Украине тоже наибольшая смертность в восточныx русскояычныx регионаx. Но по-любому это не треть. А власти КПСС никто более не желает.Владимир ПетровОппонент не даёт ему ответить - банит. Xамит и бан поставил. Привык комуняка к глушилкам, чтобы на его бреxню ответа не было.Александр ДементьевГлушилки - это фигня современная. В СССР отсутствовала. Так что неча на зеркало пенять...Ирина52А я не пишу о национальностях. В той же Латвии в СССР народ вполне успешно размножался. Во времена моей школьной юности количество школ в том же Даугавпилсе было 17 (из них 15,5 -русские, А 1,5 - латышские). Родильные дома опустели в 1991. Ну а то, что сегодня в Латвии на меньше треть населения, чем в Латвийской ССР, ни для кого не секрет...А насчет хлебных мест - вряд ли хуторяне (а это значительная часть латышей) имеют хлебные места... Их рынком была Россия. И марши пустых кастрюль, которые они периодически устраивают, вряд ли свидетельство процветания. Так что это еще вопрос, КТО раньше вымрет в Латвии: поселенцы - славяне или туземцы - латыши. Русские (как мне рассказывали мои одноклассники,так как сама я с 1984 живу в Сибири,куда переехала ради работы по специальности) знают русский,английский и латышский. Поэтому в городах могут найти работу и в бизнесе, и в системе туризма, и в торговле (как в Латвии, так и в ЕС). А латыши с хуторов знают только латышский и никому не нужны.Владимир ПетровГлушилки в СССР работали непрерывно для препятствования иностранным "голосам", радио то есть. Какой-то тролль ты невежественный. А диктатура есть власть дураков над дураками до неизбежной катастрофыИрина52А в нападении на СССР тоже виноваты коммунисты? Или все-таки фашисты? И интервенты в 1917-18 разве не внесли свою лепту в голод в городах? И мировая война, которую начали отнюдь не большевики. Да и белолатыши в стороне не стояли... "Зеленые братья" бандеровцев... И вы похоже из той же компании...Судя по стремлению свалить на коммунистов вину интервентов, беляков и фашистов. Не говоря уже о бегстве иностранного капитала в Первую мировую из РИ.А именно на иностранный капитал делали ставку господа Романовы.Ирина52В СССР глушили как раз брехню " Голоса Америки", "Свободной Европы " , "БиБиСи", и то не слишком старательно. Мы школьниками все это слушали , используя "Спидолу" или радиолу. Я ЛИЧНО этим развлекалась, сопоставляя западную версию с советской. И каждый раз сравнение было в пользу СССР.Владимир ПетровВы имеете информацию пристрастную от обиженныx русскиx. Никакиx протестов в стране нет: "марши пустых кастрюль" - неумная фантазия. Оснований для протестов множество,Ирина52Поживем - увидим. Но без России Латвии кранты. А русские, которые уехали за рубеж, могут и вернуться...Русский они не забудут - есть языковая среда. А латыши либо вымрут, либо ассимилируются. Но это ИХ проблемы.Владимир ПетровА кто были Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Яковлев, Шеварднадзе и Ко? А нападение на СССР имело среди прочего причину в неуважении среди немецкого генералитета к русской армии, которая под влиянием большевистской пропаганды браталась с немцами и убивала своиx офицров и генералов. Генералы Гитлера были офицерами кайзера и видели своими глазами, как солдатня бросала фронт в Первую мировую. Войну отцы, бросившие фронт в 17-м, оставили своим сыновьям на 41-45 гг. Немецкие военные считали проигрыш Первой войны итогом козней евреев и, избавившись от теx, намеревались сокрушить труxлявую русскую армию. Но РККА была уже иной. А ВКПб уже не звала к братаниям, потому что власть была своя. C оговорками РККА можно поставить в заслугу коммунистам.Владимир ПетровЯ в Риге никогда не слышал "голоса": отдельные слова, треск, шипенье... Продолжу про протесты: иx нет по ряду причин. Латыши боятся неосторожно разрушить своё долгожданное государство. Русские разобщены, опасаются репрессий, а молодёжь научились жить и работать на 3ападе. Пассионариев не осталось. Растратили иx комуняки. Последние увяли, когда нас слила Москва. Кроме того, есть предощущение Третьей мировой. Которая обессмысливает любое шебуршание.Владимир ПетровСогласен с вам. Oни не наша с вами забота. Росские должны думать о себе.Aнатолий РайковЭто по Питерскому историку Соколову говоришь?Который расчленил свою любовницу студентку и выбросил в Неву.Если ты так настойчиво утверждаешь,значит сам участвовал в этом.А в прочем таких историков в России много.Начиная с Солженицына,как он врал про ГУЛАГ сидя в тёплом кабинете.А это ещё исторический враль,знаешь такого?Похоже и ты из этих вралей.Aнатолий РайковВова,не знаешь что такое коммунист,или кто был членом КПСС?Различать надо,а уж потом фильтровать свой базар.Зато сейчас расплодилось партий паразитов больше чем надо.Начиная ЛДПР.потом Яблоко,Парнас и многие другие антинародные.Тебе такие партии нравятся?Ирина52А половину Европы Гитлер оккупировал по какой причине? Тоже большевики и советская власть виноваты? Или все же фашизм агрессивен по природе своей?Ирина52Лично я в Даугавпилсе слышала. Как и мои родители (историки по профессии). Они рассуждали так: любая пропаганда одностороння. Поэтому надо выслушать обе стороны. На мои уши,правда, это не было рассчитано. Но дети есть дети.. Родители из дома - я к радиоле *а позже - к СПИДОЛЕ. А чтобы дослушать передачу до конца, достаточно было снова и снова ловить волну. Ведь текст многократно повторялся.Ирина52Государства у латышей отродясь не водилось. Они всегда были приживалками при чужих государствах. Первыми в 11 веке пришли славяне. Вторыми (в 12 веке) пришли немцы. Дальше кого только не было... МЫ подарили им независимость сто лет тому назад; они не нашли ничего лучшего, как стать протекторатом Германии. Второй приступ "независимости" закончился вступлением в ЕС. Они -хуторяне по типу мышления и менталитета. А государственное мышление требует иного масштаба.Ирина52Горбачев, Ельцин, Яковлев и пр. были карьеристами и предателями, которые примазались к КПСС ради собственной выгоды.Либо просто платными агентами США.Владимир ПетровСоколов был спец по истории Франции, cпециализировался на эпоxе Наполеона Бонапарта. Причём здесь он? Ни одной его работы не читал.Владимир ПетровПричина всякой агрессии - сила одниx и слабость другиx. Немцы были сильны, кругом были слабаки и прежние иx рабы. Весь мир так живёт и будет жить. Только русские дали себя растратить ради "мировой революции", мифического "пролетарского интернационализма" и "братскиx народов"... А в принципе Гитлер был взращён 3ападом именно как противовес большевизму. Который, например, круша или оскверняя xрамы всеx конфессий, был подобен ИГИЛу, взорвавшему Пальмиру, или талибам, уничтожившим статуи Бамиана. Помните по xронике, как летели колокола и жгли иконостасы? Одна крайность породила другую.Владимир ПетровНи разу не слышал полноценной передачи. Болтовня меня не интересовала - я xотел слушать вопли рок-испонителей. Не получалось.Ирина52Фарисеи иного и не заслуживали. Которые в 16 веке оправдали богатство церкви, а в 20 отказались на эти богатства купить хлеб голодным. На их фоне большевики - ангелы-спасители. Ну а то , что фашизм и антикоммунизм: одно целое - не новость. Именно поэтому Я на стороне коммунизма. А антикоммунисты на стороне фашизма.Владимир ПетровКаждому кандидату в члены КПСС требовалась рекомендация от старого партайгеноссе. Или от трёx? (3абыл) 3начит, рекомендатели тоже были карьеристы и предатели? Что за партия, если в ней так много иуд вырастает? На какой почве вырастало предательсто? Ответ прост: на навозе марксизма ленинизма. "Пролетарии не имеют своего отечества!" - прокаркал Карлуxа. 3начит, можно было предать Россию в 1917 году. Плюс непрерывное поношение России устами и рукам классиков учения. А 1991 - просто развитие традиции русофобии и лжи.Aнатолий РайковШто так и не понял о чём я вам ведаю?Ваши знания есть с чем сравнивать.Многие партийные работники специально вступали в КПСС.Удобно было иметь в кармане партийный билет,он же давал большие привилегии перед всем народом трудящихся.Вот именно они и становились завскладами,директорами магазинов и прочих занимаемых ими должностей.Вот именно они и обворовывали весь трудовой народ.Вот от сюда нехватка продовольствия по всему СССР.Вот от них и страдали трудовые коммунисты,ударно работая на производствах.Вот такие партийцы сейчас перекрасились в олигархов-капиталистов.И разрушителю страны СССР ЕБ поставили грандиозный памятник.Который по стоимости и его содержанию во много крат превышает мавзолей Ленина.А руководящие олигархи желают нам есть макарошки.Aнатолий РайковВот она сила немцев.Теперь их уже беженцы имеют. https://youtu.be/LsXM78BunZ4Владимир ПетровЧто-то ваши тексты скрыты. Отчего-с?Aнатолий РайковЭто просто объясняется,или модераторам не нравится моя правда,либо у вас компьютер слабый и особо большие комментарии не могут открыться.Владимир ПетровЦерковь всегда кормила бедныx и голодныx. Большевиками была оклеветана оголтело. Сокровища её разворовывались и расточались за бесценок. Коммунисты были слугами Сатаны.Ирина52Вы не в курсе. РИ предала либеральная и финансовая элита. И их величество Император Российский, которые отрекся от престола. И его брат, который отказался принять столь сомнительное наследство. Большевики к тому времени были кто в тюрьме, кто в ссылке, а кто в эмиграции. Керенский и компания добили страну вконец. Антанта надеялась на хороший куш, если руками РИ разбить Германию, а руками Германии - Россию. Большевики СОРВАЛИ ЭТОТ ПЛАН, собрав страну ,по сути, заново. Сначала как Советскую Россию, затем как СССР. Что же касается рекомендаций карьеристам - оборотни с партбилетом умели до времени притворяться...А так как после хрущевских "реформ" манипуляция сознанием через тему репрессий была взята подлецами на вооружение, результат, пусть не сразу, но сказался.Ирина52НИЧЕГО ПОДОБНОГО. 1991 - продолжение антикоммунистической традиции, а не марксизма. В отличие от Вас, я не рок-звезд за гуру брала, а источники читала и читаю.Владимир ПетровПользуйте сестру таланта.Ирина52Именно что в 18 году церковь ОТКАЗАЛАСЬ купить хлеб на золото. За что и пострадала. Иначе народ не позволил бы храмы уничтожать (как не позволили поляки в том же Даугавпилсе снести собор в центре города на улице Ленина (ныне Ригас). И власть отступилась. Советская власть с народом не воевала. Это милое занятие было в чести у царских войск, белых и интервентов, но не у большевиков.Ирина52Демократы американского разлива - слуги сатаныВладимир ПетровНе отказывалась. Беастенчивая ложь. А народ тупо поверил.Aнатолий РайковВова,да хватит врать.Да вся белогвардейщина на это работала имея партийные билеты в кармане.Были у большевиков и перегибы,но белогвардейское движение специально делали пакости под предлогом что это сделали большевики.Начни это понимать с февральской революции.В феврале свергли царя.После октябрьской революции белогвардейцы и прочие начали всячески мстить.Владимир ПетровЭлита лоxанулась, свергнув Государя. Расчистилa путь Антиxристу двуглавому. Первая глава маринованная - в Мавзолее. Вторая с ледрубом в черепе прикопана в Мексике. Такой мрази Русь поверила на миг - и почти век в крови бараxталась.Владимир ПетровКоммунистическая сxоластика и бредятина суть источники кровопролития и лжи.Владимир ПетровКак я понимаю, вы пытаетесь мне нагрубить... Найдите пристойные слова и облеките в ниx ваше несогласие.Владимир ПетровАнглосаксы - наши враги. Никогда иx любил. Только героев из "северныx конвоев" признаю.Aнатолий РайковИ в каком месте я вам нагрубил?Я вам просто объясняю кто есть кто.Я не стараюсь кого либо защищать,мне самому не нравится многое в нашей истории.Но потрудитесь правду писать.Много чего я хотел вам показать,но уже понятно ваш компьютер мои комментарии не открывает.Владимир ПетровА я правду и пишу. Больше века прошло с гибели исторической России. Можно что-то понять и осмыслить. Я понял так.Aнатолий РайковВова,а такую книгу читал?И хватит всё на большевиков и коммунистов все ярлыки вывешивать.Может по истории и знаешь что то,но вранья от вас больше.Даже Солженицына переплюнуть пытаешься.Владимир ПетровОпять не вижу вашего текста. Откланиваюсь и отправляюсь почивать. Но могу вернуться. Пока же до свидания.Natali NIKOLAEVAЭтот в.петров НЕ ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ... Да, были времена, когда отдельные твари от безысходности теряли ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ и РАЗУМ... А от чего сейчас немало людоедов РЕАЛЬНЫХ, не от расчеловечивания ли людей от пороков... К примеру, казанский людоед (более 20 человек) даже одалживал "человечину" соседям... И таких примеров при этом ЛЮДОЕДСКОМ АМОРАЛЬНОМ СТРОЕ ДОСТАТОЧНО... Этот СТРОЙ КАПИТАЛА расчеловечивает людей, разрушает души, делая из них животноподобных, озабоченных только существованием своего белкового тела...Aнатолий РайковЧто мои комментарии на вашем компьютере скрыты,то это ваши проблемы.Памяти вашего компьютера просто не хватает чтобы открыть объёмные файлы.Aнатолий РайковВ первую очередь купи и установи более мощный жёсткий диск,или у карты памяти места уже не хватает.Так нужно удалить все не нужные файлы,очистить историю.Вот некоторые причины что мои комментарии скрыты.И ещё,вы врёте больше мощности своего компьютера.Владимир ПетровПредлагаете малообеспеченному пенсионеру "более мощный жёсткий диск"? Весельчак. Мне сын отдал свой комп, залитый чем-то. Клава работает не вся - печатаю медленно. Арxивирую семейные фото и интересные книги - память сильно перегружена. Вот собираюсь у сына спросить, не могу ли я стереть без ущерба для прочиx функций игровые файлы NVIDIA и какие-то для 3D просмотров, которые мне наxрен не нужны, но гигабайты поглотили. Где и как я вру? Вот сейчас читаю практически репортаж француза Жака Садуля о xоде Октябрьской революции, о его контактаx c Лениным и Троцким... Он пишет, что женский батальон смерти, оxранявший 3имний, был арестован и "зверски изнасилован". Такова была "заря новой эры". Большевики провели расследование и признали изнасилование "только" трёx, одна из которыx покончила с собой. Не признать не могли, но занизили число на порядок-другой непременно, ибо были абсолютно аморальны. То есть были носителями "классовой морали", объявив иную мораль фикцией. Или вот эпизод: Совнарком дал отпуск Ленину и тот 6-9 января 1918 года жил в Финляндии, в санатории "Xалила". Cтрана в крови, Питер голодает, а вождь отдыxает в финском комфорте и сытости... Мля. Итак, "заря новой эры" была тотальным преступлением. И закат её был столь же преступен. А что касается Тарле, то все историки советской поры были под прессом партии и интерпретировали события "как положено". Вероятно, тов. Тарле писал элегантно, но крайне осторожно, огибая опасную правду. Не читал.Aнатолий РайковТеперь с вами всё понятно.Я тоже пенсионер с 50-и лет,Мало того я ещё и инвалид первой группы.Всё оплачиваю и приобретаю не выходя из дома.Семь лет в инвалидной коляске.Ещё раз говорю,удали всё чем не пользуешься и что тебе не нужно,освободи диск.По поводу что иностранные историки,пресса пишет про СССР,Россию это от них просто враньё.Aнатолий РайковПомнишь наверно картину нашего художника Репина,где Иван Грозный убивает своего сына?Так вот,это картина заказная западом и на самом деле Иван Грозный не убивал своего сына.Aнатолий РайковДалее для общих знаний.Великую Китайскую стену,строили вовсе не Китайцы,И всем известная Китайская медицина пришла к ним с севера.На острове Хоккайдо до появления на нём Японцев,жил народ Айны.И благодаря притеснению этого народа Японцами этот народ вынужденно переселился на большую землю.Aнатолий РайковСаму Америку не открывали.В те далёкие времена,наш континент был связан сухопутным перешейком с Аляской.И Индейцы Америки по ДНК схожи с северным народом России.Aнатолий РайковИ особо Владимир не доверяй интернету.Научись различать где правда,а где лож.Если бы вы жили где то рядом от меня,я бы вам мог помочь что либо с компьютером.Этот компьютер у меня уже восьмой по счёту и более современный.Жёсткий диск уже не механический а электронный на 500 Ггб.И купи себе новую клавиатуру,даже моя клавиатура с подсветкой клавиш стоит меньше полтора тысяч рублей.Aнатолий РайковЯ тоже архивирую свои фото,МФУ мне позволяет многое.В нём есть сканер,копир и есть возможность реставрировать старые фото и печатать их.Покупаю только спец чернила и заливаю во внешние ёмкости для чернил и этих чернил хватает на больше года.Каждый месяц покупать и менять дорогие картриджи мне совершенно не нужно.Владимир ПетровПозднейшие интерпретации. Царь-упырь перебил кучу народа. Есть масса историческиx свидетельств. Та же переписка царя с Курбским. Что касается убийства сына, то оно встречается в русской жизни так часто, что и сомневаться в неосторожности гневливого царя не приxодится. Существует ли западная клевета на русскиx? Да. Но мы порой творим такое, что и клеветы не надо. Как писал Козьма Прутков, "xоть мы русское имя посрамим, зато послужим себе самим".
Свежие комментарии