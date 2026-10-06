People: американка смогла родить после 20 выкидышей

Женщина в США смогла родить сына после 20 выкидышей, пишет People.Раним Хаддад из пригорода Чикаго, пережившая, по ее словам, не менее 20 выкидышей за десять лет, стала матерью.
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