Бросок из Суджи на АЭС, Курск и Локню – 6000 элитных боевиков: Белорусская националистка, казнившая русских на Курщине - ликвидирована

Обстановка на Курском направлении продолжает накаляться. Несмотря на то, что наша артиллерия и авиация интенсивно трамбует ПВД противника в Сумской области, враг продолжает стягивать резервы по ночам – раскрыты планы ВСУ по грядущему вторжении, о котором последние дни говорят и военкоры, и сами фронтовики.