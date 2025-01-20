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Царьград

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Бросок из Суджи на АЭС, Курск и Локню – 6000 элитных боевиков: Белорусская националистка, казнившая русских на Курщине - ликвидирована

Бросок из Суджи на АЭС, Курск и Локню – 6000 элитных боевиков: Белорусская националистка, казнившая русских на Курщине - ликвидирована

Обстановка на Курском направлении продолжает накаляться. Несмотря на то, что наша артиллерия и авиация интенсивно трамбует ПВД противника в Сумской области, враг продолжает стягивать резервы по ночам – раскрыты планы ВСУ по грядущему вторжении, о котором последние дни говорят и военкоры, и сами фронтовики.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
ну  вообщем   мы справится не можем .   они пойдут дальше   . одним словом  .диверсанты  ..
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23 час.

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