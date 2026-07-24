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Русская весна

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Россия нанесла мощный удар «Искандерами» по полигону ВСУ, где шла выставка вооружений: есть убитые и разрушения (ВИДЕО)

Россия нанесла мощный удар «Искандерами» по полигону ВСУ, где шла выставка вооружений: есть убитые и разрушения (ВИДЕО)

Россия нанесла мощный удар «Искандерами» по полигону ВСУ, где шла выставка вооружений «Армада». Об этом сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact и ветеран ВСУ Боровик.

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