Россия нанесла мощный удар «Искандерами» по полигону ВСУ, где шла выставка вооружений: есть убитые и разрушения (ВИДЕО)

Россия нанесла мощный удар «Искандерами» по полигону ВСУ, где шла выставка вооружений «Армада». Об этом сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact и ветеран ВСУ Боровик.
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