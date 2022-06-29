АЛУФЬЕВО

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    Эт чё, надо постить эту хрень в разделе "Развлечения"?Агрессивный собач...
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Звезды кино, эстрады и спорта проведали воспитанников семейного центра «Алтуфьево»

Звезды кино, эстрады и спорта проведали воспитанников семейного центра «Алтуфьево»

Благотворительные проект бойца смешанных единоборств Адама Яндиева в рамках реализации социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!» организовал шоу для воспитанников семейного центра «Алтуфьево», в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса и спорта.

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