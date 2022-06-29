Звезды кино, эстрады и спорта проведали воспитанников семейного центра «Алтуфьево»

Благотворительные проект бойца смешанных единоборств Адама Яндиева в рамках реализации социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!» организовал шоу для воспитанников семейного центра «Алтуфьево», в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса и спорта.