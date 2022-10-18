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Огромная пробка собирается в центре Владивостока из-за обрушения фасада

Огромная пробка собирается в центре Владивостока из-за обрушения фасада

Огромная пробка собирается в центре Владивостока из-за обрушения фасада исторического здания на Светланской 59, которое произошло накануне.

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