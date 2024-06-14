Время Шольца истекает: Politico дало расклад на вероятность перевыборов в Германии

Европейская версия Politico анализирует перспективы немецкого канцлера Олафа Шольца и возглавляемой им «светофорной» коалиции в свете недавно прошедших выборов в Европарламент, которые Шольц с соющниками разгромно проиграл, уступив с серьезным отрывом немецким правым и ультраправым.
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