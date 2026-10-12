Мода ходить друг к другу в гости осталась в прошлом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист России Игорь Крутой на юбилейном концерте в честь 50-летия народного артиста РФ Александра Олешко.
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