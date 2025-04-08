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Царьград

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Белгородская область под атакой: 69 дронов и боеприпасов ВСУ за сутки

Белгородская область под атакой: 69 дронов и боеприпасов ВСУ за сутки

В результате атак ВСУ с применением 69 беспилотников и боеприпасов в Белгородской области пострадали два 16-летних подростка и были повреждены объекты инфраструктуры.

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