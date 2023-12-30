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Газета.ру

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Врач Томс: пейте воду с лимонным соком для устранения отеков

Врач Томс: пейте воду с лимонным соком для устранения отеков

Если в рационе во время новогодних праздников присутствовал алкоголь, необходимо пить больше воды, которая нормализует обмен веществ, способствует выведению токсинов, очищению кожи, а также насыщает ее влагой.

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