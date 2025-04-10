Автошколы предложили обязать бесплатно доучивать не сдавших на права

И делать это до того момента, пока человек не получит водительское удостоверение Автошколы необходимо обязать бесплатно повторно обучать людей, которые не смогли сдать экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает ТАСС.
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