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test mazurok

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🏔 В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов с горы Аю-Даг

🏔 В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов с горы Аю-Даг Вечером 30 января две женщины и несовершеннолетний сбились с тропы на горе Аю-Даг из-за наступления темноты.

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