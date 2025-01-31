🏔 В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов с горы Аю-Даг Вечером 30 января две женщины и несовершеннолетний сбились с тропы на горе Аю-Даг из-за наступления темноты.
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🏔 В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов с горы Аю-Даг Вечером 30 января две женщины и несовершеннолетний сбились с тропы на горе Аю-Даг из-за наступления темноты.