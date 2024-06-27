Фестиваль «Все по классике»: необычная участница!

Международный автофестиваль «Все по классике» уже вот-вот стартует в восьмой раз! Это грандиозное событие, которое пройдет 29 июня, объединит всех любителей советской классики и погрузит в мир страсти и азарта автомобильной индустрии.
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