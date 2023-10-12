Даурен Ермеков обратился к Арышеву: «Когда я дрался в главных боях, ты раскидывал заявки хардкорам»

Дмитрий Арышев сделал заявление, что его будущий соперник Даурен Ермеков не продержится больше 1 раунда и станет ступенью к бою с Минеевым Даурен ответил сопернику: «Слышь ты, когда я дрался в главных боях, ты еще сидел и заявки раскидывал по всяким хардкорам».