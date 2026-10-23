Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга на заседании 23 октября заочно приговорил к пожизненному заключению сообщника Дарьи Треповой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Юрия Денисова по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
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