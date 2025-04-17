Участников СВО и членов их семей проконсультируют по вопросам образования

В областном центре пройдет единый день приемов граждан. На базе регионального штаба общественной поддержки «Единой России» 18 апреля участников спецоперации и членов их семей по вопросам образования проконсультирует замминистра образования и науки Смоленской области Наталья Шелабина.
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