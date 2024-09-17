МВД: в Сочи полностью ограничено движение по федеральной трассе в результате ДТП

Но федеральной трассе в Сочи в результате ДТП парализовало движение. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, авария случилась 17 сентября в 9:30 на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района.
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