«Не верю!» Эксперт раскритиковала «демонстрацию нежности» Меган Маркл и Гарри на публике

Меган отреагировала на насмешки Трампа в ее адрес Меган устроила демонстрацию чувств к Гарри на стадионе LEGION-MEDIAМеган Маркл и принц Гарри устроили настоящее представление на стадионе в Канаде – стране, где они первоначально попытались было обосноваться после своего отъезда из Британии в 2020-м.